Çorum Belediyesi ‘’Yaz Konserleri’’ etkinliği kapsamında sevilen sanatçı Irmak Arıcı’yı Çorumlularla buluşturacak.
Belediyenin yaz konserleri kapsamında ünlü sanatçı Irmak Arıcı 16 Eylül Cumartesi günü Kadeş Barış Meydanı’nda sahne alacak.
Pop müziğinin sevilen ismi Irmak Arıcı, birbirinden güzel şarkılarla Çorumlulara unutulmaz bir akşam yaşatacak.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “16 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz konserimize tüm Çorum halkımız davetlidir.” dedi.