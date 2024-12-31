Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7491 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan değişiklik ile ilgili kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü 31 Aralık 2024 tarihine ertelenmişti.

Ertelemenin bittiği tarih olan 01.01.2025 itibari ile artık çalışan sayısı ve tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti almaları zorunlu hale gelecek. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınmaması durumunda işveren hem yasal hem de maddi anlamda çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu hizmetler Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen OSGB’ler (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) tarafından veriliyor. İşletmelerin bu hizmeti alıp almadıkları Bakanlığın dijital takip sistemi olan İSGKATİP sistemi üzerinden uzaktan takip ediliyor.

2025 yılı itibari ile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sözleşmesi yapmayan işyeri sahipleri 123 bin 204 TL/aylık idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklar.

İş Sağlığı ve Güvenliği firması Hitit OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yetkilileri İsmail Akgöz ve Cengizhan Lek, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin alınmamasının aynı zamanda iş yerinin faaliyetlerinin durdurulmasına kadar varabilecek ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ederek,

“İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kanunla zorunlu kılınmış olduğunda ilgili tedbirlerin alınmadığı iş yerleri denetimlerde belirlenir ve faaliyetleri geçici olarak durdurulabilir. Bu durum işverene mali ve itibari zarar verirken, işçilerin sağlığını riske atan çalışma ortamı oluşmasına neden olur. Dolayısıyla iş güvenliği hizmetinin ihmal edilmesi, iş yerinde sürdürülebilir iş ortamının sağlanamamasına yol açar” dediler.