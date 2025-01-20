Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı’na atanan Semra Akyüz Özdağ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Partili Kadın Meclis üyeleriyle birlikte Özdağ’ı ziyaret eden Taner İsbir, bugüne dek yapılan çalışmalarda, birlikte hizmet ettiklerini dile getirerek, Ortaköy Belediyesi olarak düzenlenen tüm programlarda Kadın Kolları yöneticilerini hep yanlarında gördüklerini söyledi.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gerçekleştirilecek çalışmalarda birlik ve beraberlik içerisinde en hızlı ve en iyi şekilde hizmet vermenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Başkan İsbir, sunulacak projelere destek vermek amacıyla Ortaköy Belediyesi olarak kadınların hep yanında olacaklarını vurguladı.

Kadınların önceki dönemlerde olmadığı kadar belediye meclislerinde yer aldığını dile getiren Başkan İsbir, bu durumun Türkiye’nin geliştiğinin ve değiştiğinin bir göstergesi olduğunu, bu tablonun Türkiye için sevindirici bir durum olduğunu da sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu Memnuniyeti dile getiren AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ ise, verilen görevi layıkıyla yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade ederek desteklerinden dolayı Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e teşekkür etti.