İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci yeni bir yatırımın daha müjdesini verdi.

Çizikci 7 yıldır gündemde olan, GES ihalesinin yapıldığını duyurdu.

(GES) PROJEMİZİ SONUNDA SOMUT ADIMLARLA İLERİYE TAŞIYORUZ.

Başkan Çizikci konuyla ilgili yaptığı detaylı açıklamada: “İskilip Belediyesi olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız, yaklaşık 7 yıldır tüm hazırlıkları tamamlanmasına rağmen hayata geçirilemeyen güneş enerji santrali (GES) projemizi sonunda somut adımlarla ileriye taşıyoruz.

İSKİLİP KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK

Yaklaşık maliyeti 30 milyon 639 bin 485,89 TL olan, 1 MW (998 kW) gücündeki arazi tipi lisanssız güneş enerji santralimizin (GES) ihalesi, 03 Ekim 2025 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirildi.

İHALEYE 9 FİRMA KATILDI, 8 FİRMANIN TEKLİFİ GEÇERLİ SAYILDI

Yapılan değerlendirme sonucunda:

En avantajlı teklifi *STA Grup Müşavirlik Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – 23.470.000 TL ile verdi.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif:

*YP Enerji A.Ş. – 23.899.000 TL

TEKLİF VEREN FİRMALAR VE TEKLİF BEDELLERİ

*Ali Güney Kasapçopur – 24.459.000 TL

*İdan Yapı Ltd. Şti. & Mustafa Kaya – 25.763.000 TL

*Ahmet Özkan & Muhammed Bakırtaş – 26.400.000 TL

*EMOS İleri Teknolojiler ve Savunma Sanayi A.Ş. – 27.777.777 TL

*MNZ Endüstriyel Elektrik A.Ş. – 28.180.000 TL

*Embiya Cevrin & Yusuf Cevrin – 29.880.000 TL

İHALE ONAY BELGESİ İMZALANDI

Yıllardır atıl durumda kalan bu önemli enerji yatırımıyla İskilip’imiz, artık kendi enerjisini üreten, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir şehir olma yolunda güçlü bir adım atacak.

BELEDİYE ÇALIŞIYOR, İSKİLİP GELİŞİYOR

İskilip’te Güneşle Yeni Bir Dönem Başlıyor. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun.

Projemizin hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Çorum Milletvekillerimiz Sayın Oğuzhan Kaya ve Sayın Yusuf Ahlatcı’ya, AK Parti İl Başkanımız Sayın Yakup Alar’a, İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Demirci’ye ve EUAŞ eski Genel Müdür Yardımcısı, hemşehrimiz kıymetli kardeşim Nurettin Kulalı’ya teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.