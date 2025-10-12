İskilip Belediyesi olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Geleneksel Uluslararası “Bir Renk Bir İz” Sanat Çalıştayı ve Sergisi, 12 – 19 Ekim tarihleri arasında Hamiyet Atasoy Kültür ve Sanat Evinde gerçekleştirilecek.

Program 18 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'de Temenne Parkı (İskilip Belediyesi Sosyal Tesisleri)'nda yapılacak.

Çalıştayın amacının, şehrin tarihî, kültürel ve doğal güzelliklerini sanat aracılığıyla tanıtmak, kültürel mirasına sanat yoluyla gelecek kuşaklara aktarmak ve ilçenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak olduğu belirtilirken, programla ilgili verilen bilgide şunlara yer verildi: "Küratörlüğünü hemşehrimiz Güler Gök’ün üstlendiği çalıştay kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 18 ressam, bir hafta boyunca sanatevimizde eserler üretecek, ardından bu eserler Temenne Parkı’nda (İskilip Belediyesi Sosyal Tesisleri) düzenlenecek açık hava sergisiyle halkımızın beğenisine sunulacaktır.

Ayrıca çalıştay süresince sanatçılar, İskilip halkı ve ortaöğretim öğrencileriyle bir araya gelerek sanat üretim sürecini paylaşacak, öğrencilerimizin sanatsal duyarlılıklarını ve kültürel gelişimlerini destekleyeceklerdir.

İskilip’in sanatsal kimliğini güçlendiren bu anlamlı etkinliğe tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz."