Kadastro Genel Müdürlüğü nezdinde yürütülen girişimler sonucunda İskilip Elmabeli Piknik ve Mesire alanında yıllardır atıl durumda bulunan sosyal tesis, yeniden İskilip Belediyesi adına tescillenerek, restore edilip sosyal yaşama kazandırılıyor.

ATIL DURUMDAN ÇIKARILIP VATANDAŞIN HİZMETİNE SUNULACAK

Bu kapsamda başlatılan çalışma ile Seki Köyü Körkarmışlığı Mevkii’nde bulunan 115 ada 2 parsel sayılı taşınmaz, uzun yıllar atıl durumda bekleyen bir yapı olmaktan çıkıyor.

KADERİNE TERKEDİLMİŞTİ, YENİDEN CANLANDIRILIYOR

Geçmişte İskilip Belediyesi tarafından inşa edilerek turistik otel olarak hizmet veren bina, daha sonra Seki Köyü Tüzel Kişiliği ’ne devredilmiş ve yıllarca kullanılmadan kaderine terk edilmişti.

TESCİL SÜRECİNİN SONUNA GELİNDİ

İskilip Belediyesi’nin tüm projeleri ile yakından ilgilenen ve hızla sonuçlandıran Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın Kadastro Genel Müdürlüğü nezdinde yürüttüğü kararlı ve titiz girişimler sayesinde, söz konusu taşınmazın yeniden İskilip Belediyesi adına tescil edilmesi sürecinin hızla ilerlediği bildirildi.

TESİS, ÇOK AMAÇLI BİR YAŞAM VE ORGANİZASYON

MERKEZİ OLARAK İSKİLİP HALKINA HİZMET VERECEK

Edinilen bilgiye göre, proje tamamlandığında tesis, otel ve motel hizmetlerinden düğün ve yemek organizasyonlarına, sosyal ve kültürel etkinliklerden turistik faaliyetlere kadar birçok alanda kullanılabilecek. Çok amaçlı bir yaşam ve organizasyon merkezi olarak İskilip halkına hizmet verecek.

İSKİLİP YENİ BİR CAZİBE MERKEZİNE KAVUŞUYOR

Milletvekili Kaya, atıl durumdaki yapının yeniden işlev kazanmasıyla birlikte, hem bölge ekonomisine canlılık sağlanacağını, hem de vatandaşların sosyal yaşamına değer katacak kalitede yeni bir tesis kazandırılacağını söyledi.

ÇİZİKCİ: EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Çizikci, gerekli çalışmaların kaliteli ve titiz bir şekilde yapılacağına vurgu yaparak, “İlçemizin potansiyelini ortaya çıkaracak bu önemli adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu sürecin İskilip’e hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)