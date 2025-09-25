İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, HSK Üyesi hemşehrimiz Hakan Yüksel, Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş’ı ziyaret etti.

İş insanı Ali Baykal ile birlikte yaptıkları ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Çizikci, görüşmelerde İskilip'te yürütülen yatırımlar üzerine istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Çizikci, ayrıca Yüksel, Heybet ve İlbaş'ı İskilip'e davet ettiğini belirterek, "Gösterdikleri ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.