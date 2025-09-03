İskilip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullar açılmadan önce özellikle okul çevresindeki bakkal ve marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Halk sağlığını tehdit eden ve tüketici haklarını ihlal eden ürünlere karşı sıkı kontroller yapan ekipler, son tüketim tarihi geçmiş gıdalara göz açtırmadı.

Denetimlerde kurallara aykırı hareket eden iş yerlerine cezai işlem uygulanırken, tarihi geçmiş ürünlere el konularak imha süreci başlatıldı.

Vatandaşların güvenliği ve sağlığının öncelikleri olduğunu vurgulayan belediye yetkilileri, düzenli aralıklarla denetimlerin süreceğini belirtti.