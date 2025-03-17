Çorum'un İskilip ilçesinde kültürel miras değerindeki geleneksel mesleklerin yaşatılmasını sağlayacak 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) destekli "Kaybolmadan Gelecek Nesillere Aktarıyoruz: İskilip Meslekler Müzesi" projesi başlıyor.

Proje, bölgenin kültürel mirasını yaşatmayı ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor. İskilip Belediyesinin başvuru sahibi olduğu projenin sözleşmesi, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı. Proje kapsamında, İskilip ilçesine özgü geleneksel meslekler yaşatılacak ve gelecek nesillere aktarılacak. Semercilik, saraçlık, yazma baskı işlemeciliği, sallilik, oymacılık, sepetçilik, mutaflık ve çarıkçılık gibi kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yeniden canlandırılması için çeşitli eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Bu sayede, İskilip'in zengin kültürel mirası korunacak ayrıca unutulmaya yüz tutmuş üretim teknikleri yeniden hayat bulacak.

Toplam 5,8 milyon TL bütçeye sahip olan proje, yüzde 80 oranında desteklenerek, OKA tarafından 4,6 milyon TL hibe ile finanse edilecek.