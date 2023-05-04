AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İskilip’e yapılması planlanan Organize Sanayi Bölgesi(OSB)’nin yerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını duyurdu.

İskilip OSB’nin yerinin onaydan geçtiğinin müjdesini veren Milletvekili Kaya, söz konusu arazinin mera vasfının kaldırılması için bugünden itibaren gerekli girişimlerin başlatılmasına karar verildiğini ifade ederek, “Mevcut alanda mera vasfının kaldırılması için Tarım ve Orman Müdürlüğü Mera Komisyonu sekretaryası ile görüşülmüş olup söz konusu yerdeki parsellere ait 1/5000 lik haritaların İskilip Belediyemizce hazırlanması noktasında, mera komisyonuna verilecek olup, iş ve işlemler bu yönde tesis edilecektir. AK Parti olarak İskilip ilçemizin böylelikle önemli bir eksikliğini daha gidermiş olduk. İskilip’e kazandıracağımız Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle bizlerden desteklerini esirgemeyen başta liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a çok teşekkür ediyorum ” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)