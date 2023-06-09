MURAT KARASU
İskilip-Tosya Yolu Vali Pınarı mevkiinde sabah saatlerinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Trafik kazasında iki araç karşılıklı çarpışırken, çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi takla atarak şarampole yuvarlandı
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle İskilip-Tosya Karayolu bir süre trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Yaralılar İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İskilip-Tosya Karayolu Vali Pınarı mevkiinde keskin viraj nedeniyle sık sık kaza yaşandığı bildirildi.