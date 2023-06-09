MURAT KARASU

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İskilip-Tosya Yolu Vali Pınarı mevkiinde sabah saatlerinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Trafik kazasında iki araç karşılıklı çarpışırken, çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi takla atarak şarampole yuvarlandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle İskilip-Tosya Karayolu bir süre trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Yaralılar İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İskilip-Tosya Karayolu Vali Pınarı mevkiinde keskin viraj nedeniyle sık sık kaza yaşandığı bildirildi.