CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, iki yıl önce hizmete açılan Çorum–İskilip duble yolunda yaşanan çökmeleri yerinde inceleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Tahtasız, 17 Kasım 2023’te açılan yolda kısa süre içinde oluşan ciddi bozulmaların, işlerin yandaş müteahhitlere verilmesinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Yolun yalnızca iki yıl içinde çökmeye başlamasının, yapım sürecindeki hatalı uygulamaların açık göstergesi olduğunu vurguladı.

“İhalelerde ehliyet ve teknik yeterlilik yerine yakınlık tercih edildiği müddetçe, yol yapımı başta olmak üzere kamu yatırımlarında bu tür sorunların meydana gelmesi kaçınılmazdır” diyen Tahtasız, devlet kaynaklarının yanlış ellere teslim edilerek heba edildiğini belirtti.

Milletvekili Tahtasız, konunun takipçisi olacaklarını ve kamu zararının nedenlerinin açığa çıkması için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.