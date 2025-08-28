Çorum Valisi Ali Çalgan, ilçede yapımı tamamlanan ve bu yıl kapılarını öğrencilere açacak olan İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Modern yapısı ve donanımıyla dikkat çeken 16 derslikli okulda incelemelerde bulunan Vali Çalgan, yetkililerden bilgi aldı.

Yeni okulun, İskilip’in eğitim vizyonuna önemli katkı sağlayacağını belirten Vali Çalgan, “Gençlerimizin geleceğine ışık tutacak bu eğitim yuvasının hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.