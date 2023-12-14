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İskilipgücüspor kulübünün 9. Ankara buluşmasında rekorlar kırıldı.

Geçtiğimiz hafta içinde Ankara Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen geceye 500 İskilipli davetli katıldı.

Geceye İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Mamak Belediye Başkanı ve İskilip'in damanı Murat Köse, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Hemşehrimiz Prof Dr. İsmail Hakkı. Özöçer, Kulüp Yönetim Kurulu üyesi ve AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Demirci, İl Genel Meclisi üyesi Fehmi Yağlı ve Duran Bıyık, Kulüp ana sponsoru Pakro Kimya AŞ sahibi Mustafa Topal, Kulüp Onursal Başkanı Salih Şerbetçi ve Necdet Portakal yönetim kurulu üyeleri ile gecenin sponsorluğunu yapan iş adamları ve davetliler ile 500 kişilik bir katılım ile yapıldı.

Gece İskilip Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği (İSDAK) Başkanı Hasan Güçlü'nün harika İskilip videosu ile start aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları, dini islam ve Türk milli için canını feda eden tüm şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Filistin'de de yaşanan katliamı katil İsrail'i protesto ederek müslümanlar için dua edildi.

Geceye yoğun programları nedeni ile katılamayan Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Mehmet Tahtasız ve Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ev sahibi Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın selamları iletilidi. İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu organizenin yapıldığı salonun hazırlanması ve izin verilmesi konusunda Asım Balcı ile aralarında köprü olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'ya teşekkür etti,

İskilipgücüspor Onursal Başkanı ve aynı zamanda Ankara İskilipliler Dernek Başkanı Salih Şerbetci ve Onursal Başkan İskilipliler Dernek Başkan Yardımcısı Necati Portakal'a kulüp ve ilçe adına plaketlerini Kaymakam Ramazan Polat verdi.

Plaket töreninde konuşan Salih Şerbetçi bu yıl 9.sunu düzenledikleri bu gecede hem şehrileri ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve gururunu yaşadığını belirterek 'İskilipliler olarak ilçemizi her alanda en iyi şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Onlarca çocuğumuza burs veriyoruz. Tüm hemşehrilerimi derneğe üye olmaya davet ediyorum. Unutmayın 'Güçlü Dernek Güçlü İskilip' demektir' dedi.

Kaymakam Ramazan Polat ise gecede yaptığı konuşmada 3,5 aydır görev yaptığını belirterek 'Doğası, insanı ve tarihi ile bu güzel ilçede görev almaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Bu gecede sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bende sizler gibi elimden geldiğince İskilipgücüspor'un yanındayım. Bu amaçla A milli takım formasını Kaymakamlık olarak satın alarak kulübümüze katkı sağlamak istiyorum, Allah birliğimizi daim etsin' dedi.

Ankara buluşmalarına uzun yıllardır sponsorluk desteği veren bu yılda desteğini devam eden Tank Yapı AŞ sahibi Veysel Tank'a plaketini kulüp adına Yeniden Refah Pertisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla verdi. Mehmet Aşıla yaptığı kısa konuşmada İskilipgücüspor yöneticilerini kutladı ve Ankara'da 500 hemşeriyi bir araya getirmenin kolay olmadığını belirterek bundan sonra kendisininde hemşehrilerinin yanında olacağını söyledi.

Gecenin sponsorlarından olan Grup Merkez Hasar Sigorta AŞ sahibi İbrahim Türkeş'e kulüp adına plaketini Mamak Belediye Başkanı ve İskilip'in damadı Murat Köse verdi.

Köse yaptığı konuşmada ise İskilip'in damadı olarak bir çok kez geldiğini ve çok sevdiğini belirterek 'Güzel ilçenin güzel insanları ile bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Mamak Belediyesi olarak İskilipgücüspor'u bu güzel organizeden dolayı canı gönülden kutluyorum. Ben böylesine güzel faaliyetler yapan kulübümüze katkı sağlamak istiyorum inşallah gelecek yıl bu organizeyi Mamak'ta yapmak ve sizleri ağırlamak istiyorum' dedi.

Bu desteğinden dolayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye İskilip Kral Mezarı tablosunu Salih Şerbetci hediye etti.

2021-22 sezonunda kulübün ana sponsoru olan ve bütün Ankara gecelerine destek veren Doruk Harita AŞ sahibi Vedat Göktürk'e kulüp adına plaketini Gıda Tarım ve Orman Bakanı Baş Danşmanı İhsan Kulalı verdi. Son iki sezondur kulübün ana sponsorluğunu yapan Pakro Kimya sahibi Mustafa Topal'n plaketini kulüp adına Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü hemşehrimiz Sayın Prof Dr İsmail Hakkı Özölçer verdi.

Ankara gecelerine destek veren bu yılda katkıda bulunan Yudu Sebze Meyvecilik sahibi Hasan Yudu'nin plaketini önceki dönem Keçiören Belediye Başkanlığı yahan Mustafa Ak verdi. Şerbetci ailesi olarak her ferdi ile yıllardır hep destek veren Şerbetçi Beton AŞ adına İsmail Şerbetçi, Robit Teknoloji AŞ adına ile Ahmet Şerbetci'ye plaketlerini Elektirik Üretim AŞ Genel Müdür Yardımcısı Nuretttin Kulalı verdi.

İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu Kasım ayında İstanbul Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Hakan Hamdi Manici öncülüğünde Karro Kimya AŞ, Hayat Tart AŞ sahibi Hasan Sarı, Karaca Tekstil AŞ sahibi Saadettin Karaca, Geven Ambalaj sahipleri Alaettin-Burhan Sümer kardeşlere destekleri için teşekkür etti ve tüm katılımcılarına selamlarını iletti. Armutcu ayrıca 4 yıldır Üsküdar Belediye Meclis üyesi Saadeddin Karaca vesilesi ile tanıştıkları Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e organizelere verdiği salon ve eleman desteği yanı sıra 100 bin liralı bağışı nedeni ile kendisine bir kez daha teşekkür etti.

Gecede açık artırmaya çıkarılan eserleri yapan sanatçılara ve alıcılarına teşekkür edildi. Kulüp Başkanı Nihat Armutçu Allah'ın 99 isi Esmail Hüsna tabloları, Selçuklu ve Osmanlı Sultanlarının giydiği kaftan tablolaları için Rölyef Sanatçısı Hüseyin Kolay'a ve tabloları alan İbrahim Türkeş ile Kozkent Spor Aş sahibi Halil Çördük'e teşekkür etti.

İskilip kalesi maketleri, Şeyh yavsi Cami ve Krla Mezarı kabartması için Diaoroma Sanatçısı Cengiz Semerci'ye ve ürünleri alarak kulübe katkı sağlayan Hakkar İnşaat sahibi Serdar Sarar, Anka-Es Zemin Sis AŞ sahibi Hidayet Açıkgöz ve Robit Teknoloji AŞ sahibi Nevzat Kocasaraç'a teşekkür eden Armutçu Büyük Türkiye haritası için İskilip Halk Eğitim Merkezi müdürü Ahmet Faruk İmal'a teşekkür etti.

İskilipli fotoğraf sanatçısı Ömer Erdoğan'ın kendi fotoğraflarından hazırladığı tabloları alarak destek veren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bayram Gökbulut'a teşekkür eden Nihat Armutçu ayrıca şehrin gururu haline gelen ilin değil bölgenin de en üst düzey futbol takımı Ahlatcı Çorum FK başkanı Oğuzhan Yalçın'a formaları için, beş formanın tamamını alan İskilipli futbolcu ve iş adamı Yunus Kabal'a teşekkür etti.

İstanbul gecesinde olduğu gibi Ankara gecesine de imzalı Trabzonspor forması temin eden, Şehit Emre Dokumacı Dört Büyükler turnuvasında mücadele eden Trabzonspor takımına 22 forma hediye eden öğrencisi ve aynı zamanda Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Ali Güler'e teşekkür eden Nihat Armutcu ayrıca bu formayı satan alarak kulübe katkı sağladığı için Ali Güler'e çok teşekkür etti.

A milli takım ve Beşiktaş forması teminindeki katkıları nedeni ile Çorum'un yetiştirdiği üst düzey Teknik Direktör İsmet Kamak'a ve bu formaları satan alarak destek veren Şerbetçi Beton AŞ sahibi İsmail Şerbetçi ve Araç Yazılım uzmanı Adem Şahan'a teşekkür eden Kulüp Başkanı Nihat Armutçu hem Beşiktaş hem Galatasaray formaları için Maraş'ta görev yapan eski futbolcusu ve yönetim kurulu üyesi Tevfik Leblebici ve genç iş insanı Özer Kocabey'e şükranlarını sundu.

Fenerbahçe forması temini için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün önemli ismi ve Fenerbahçe kongre üyesi Ali Atçı ve formayı satın alan Artek Bilişim Aş sahibi İsmail Abaza'ya teşekür eden Nihat Armutçu, ayrıca kulübün her zaman destekçisi olan eski futbolcu Ankara Fenerbahçe İş adamları Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Şerbetçi ile formayı alarak destek veren Kozkentspor AŞ sahibi Halil Çördük'ü teşekkür etti.

100. Yıl A milli takım formaları için, Beşiktaş ve Ankaragücü'nün unutulmaz futbolcusu ve Tüfad Genel Başkanı İsmail Dilber, Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy'a forma temini için formaları alan ve dokuz programdır her zaman yanlarında olan Avukat Muhsin Kocasaraç ve AHM Mimarlik sahibi Aytekin Esen ve Mehmet Gödek'e teşekür eden Nihat Armutcu, İskilip Yerel Eylem Derneği tarafından kitaplaştırılan 6 adet İskilip Sözlü Kültürü ve Ağzı şivesi kitabının kulüp yararına satılmak üzere hediye eden Emekli Öğretmen ve Araştırmacı yazar Hasan Ali Karaboğa'ya bu katkıları için şükranlarını sundu. Armutcu ayrıca bu kitapları alan Ribot Teknoloji AŞ sahibi Nevzat Kocasaraç ve AK Parti İskilip İl Genel Meclis üyesi Fehmi Yağlı'ya teşekkür etti.

Armutcu geceye telefon ile bağlanarak Esmail Hüsna tablosu satın alan Van Jandarma Asayiş Komutanlığında görevli Jandarma Yarbay Hasan Baş'a sağlık sorunu nedeni ile katılamayan ancak sponsorluk desteği veren Orhan İlcan'a dokuz geceye İskilip dolması hazırlayan ve sunan İsmail Büyükcebeci başkanlığındaki dolma ustalarına, basın mensupları Mehmet Kaba, Ahmet Bekmezci, Ferdi Karabıyık ile geceye katılan tüm davetlilere teşekkür etti.

Nihat Armutcu kulüp olarak faaliyetlerini sürdürmek için geleneksel hale getirdikleri Ankara ve İstanbul buluşmalarından bu yıl rekor katılım ve bağış aldıklarını söyledi.

Armutcu iki geceden elde ettikleri gelir ile tüm borçlarını kapattıklarını ve kulübün kasasında 400 bin liralık bir bütçeleri olduğunu söyledi.

Armutcu bu parayı kesinlikle transfer veya başka işlere harcamayacaklarını Belediye Başkanlığı seçiminden sonraki sürece göre ya kulübe bir minübüs alacaklarını veya tesisleşmede kullanacaklarını belirterek katkıda bulunan herkese canı gönülden teşekkür etti.