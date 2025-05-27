Çorum'un ve bölgenin en eski Kulübü İskilipspor ile Hakkar Anonim Şirketi arasında yeni sezon için sponsorluk anlaşması yapıldı.

İskilip Spor yönetim kurulu adına Kulüp Başkan vekili ve Teknik Sorumlusu Galip Gül ile Hakkar A.Ş yönetim kurulu Başkanı Hakan Karaslan yeni sezon için de sponsorluk anlaşmasını imzaladılar.

Hakkar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karaslan yaptığı açıklamada; ‘Memleketimin takımı İskilip spor'a yaptığımız ve yapacağımız sponsorluğun desteğin geleceğe için yatırım olarak görüyoruz. Desteğimizle İskilip Spor'un hak ettiği yerde olması, gençlerin gelişmesi, yeni başarılar elde etmesi açısından olumlu bir adım olarak görüyoruz. Sponsorluk anlaşmasının her iki taraf için hayırlı olmasını ve yeni sezonda Kulubümüze başarılar dilerim’ dedi.

İskilipspor Başkan Vekili ve Teknik Sorumlusu Galip Gül yaptığı açıklamada; ‘Geçen sezon olduğu gibi bu sezon'da bizlere yol arkadaşlığı yapan sponsor olan, Türkiye'nin önemli firmalarından Hakkar Anonim Şirketi desteğiyle gücümüze güç kattı.

Yaptığımız iş birliği ile Sporcularımızın iyi imkanlarla Lig'de yer alacağını ilçemizi temsil edeceğini söyledi.

Bizlere maddi manevi desteklerini esirgemeyen hep yanımızda olan Hakkar A.Ş yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Karaslan'a teşekkür ederiz’ dedi.