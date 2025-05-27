Amatör Futbolda sezonun altıncı şampiyonluk kupasını Mimar Sinanspor aldı.

U 17 liginde haftalar önce şampiyonluğu garantileyen Mimar Sinanspor son maçında Alaca Belediyespor deplasmanında 5-3 kazanarak ligdeki 15 maçından da galibiyet ile ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Mimar Sinanspor ligde grupta oynadığı dokuz maçta dokuz galibiyet alırken 35 gol attı ve kalesinde sadece üç gol gördü.

Play-off maçlarında ise oynadığı altı maçıda kazanan Mimar Sinanspor bu maçlarda 33 gol atarken üçü son maçta toplam 4 gol yedi. Mimar Sinanspor 18 puanla şampiyon olurken en yakın rakibi İskilipgücüspor ise 8 puanla ikinci oldu..