AK Parti İskilip seçim bürosunun açılışı yağmura rağmen yoğun bir katılımla yapıldı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimlerine TBMM Genel Kurulu görüşmelerine ara verilmesi nedeniyle birlikte milletvekilleri de katıldı.

AK Parti İskilip seçim bürosunun açılışına AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya ile birlikte AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İskilip Belediye Başkan Adayı İsmail Çizikci ve teşkilat mensuplarıyla yüzlerce partili katıldı.

YAĞIŞA RAĞMEN ALAN DOLDU

İlçe Başkanı Mehmet Demirci, Belediye Başkan Adayı İsmail Çizikci, İl Başkanı Murat Günay, Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı’nın konuşma yaptığı törende yağan yağmura rağmen İskilipliler alanı doldurdu.

ÇİZİKCİ’YE DESTEK İSTEDİ

İl Başkanı Murat Günay, 31 Mart’ta İskilip Belediyesi’ni yeniden AK belediyeciliğe kavuşturacaklarını iddia ederek, Belediye Başkan Adayı İsmail Çizikci’ye destek isterken, Milletvekilleri Kaya ve Ahlatcı da İskilip’e yapılan hizmetlere değindi.

ÇİZİKÇİ PROJELERİNİ ANLATTI

AK Parti İskilip Belediye Başkan Adayı İsmail Çizikci de, İskilip için hazırladığı projeler ve yapacağı hizmetleri anlattı.