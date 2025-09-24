Ortaköy İlçe Belediye Başkanı Taner İsbir, Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Arca Çorumspor Futbol Kulübü’ne tam destek verdiklerini açıkladı.

Başkan İsbir, Çorumspor’un Süper Lig hedefinde yalnız olmadığını belirterek, “ Trendyol 1. Ligde futbol top koşturan ve hedefi Süper Lig olan Arca Çorumspor Futbol Kulübü’ne bu yolda destek vermek lazım. Biz de ilçemizde Saat Kulemize Çorumspor bayrağını asıyoruz ve yürekten desteklemeye devam ediyoruz.” dedi.

İlçedeki gençlerin Çorum’a giderek maçları tribünden takip etmeleri için belediye imkanlarını kullanmaya devam edeceklerini vurgulayan İsbir, “Biz Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz. Bu güzel mücadelede şehrimizin takımına canı gönülden başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.