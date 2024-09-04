Çorum’un İskilip ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılında alınacak asayiş ve trafik tedbirleri ile ilgili toplantı yapıldı.

Kaymakam Ramazan Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Çağrı Sözen, İlçe Jandarma Komutanı J. Üst Teğmen Hakan Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, şube müdürleri, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

Toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi için alınması gereken asayiş ve trafik güvenliğine ilişkin tedbirler ve alınan tedbirlerin denetlenmesi konuları ele alındı.

Tüm birimler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasını ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması konusunda hassas davranılmasını isteyen Kaymakam Polat, okullarda görev yapan öğretmenler tarafından veli ziyaretleri gerçekleştirilmesinin önemine değindi.