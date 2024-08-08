Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan kaya mezarları, üzerlerinde bulunan "Eros" figürü ile Helenistik döneme tarihlendirildi. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Oktay Gündogdu, "Eros'un ölümsüzlük ve ruhsal yükselme anlamları ile kaya mezarlarıyla ilişkileri bulunuyor" dedi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Oktay Gündogdu ile Uzman Sanat Tarihçi ve Restoratör Esra Gündogdu tarafından İskilip'in tarihçesi ve kaya mezarlarına yönelik yapılan araştırma neticesinde bulunan Eros figürü Helenistik döneme tarihlendirildi. İskilip Kalesi'nin eteklerinde doğal kaya üzerine inşa edilen kaya mezarları, tarihi kaynaklarda Paflagonya uygarlığına ait olduğu belirtiliyor. Altı kaya mezarı bulunduğu bölgede yaptıkları çalışmalarda şehrin tarihi karakteristik özelliklerini yansıtacak en önemli bulguyu kaya mezarlarının oluşturduğunu kaydetti.





"Bölgenin eserlerini bizlere vermesi açısından oldukça önemli”

İskilip Kalesinin üzerinde bulunan tasvirlerin seyyahlar tarafından dile getirildiğini belirten Öğretim Üyesi Dr. Gündogdu, “İskilip tarih içerisinde erken dönemlere tarihlendirilebilecek ve şehrin karakteristik özelliklerini yansıtacak en önemli bulguyu kaya mezarları oluşturuyor. Kaya mezarları Kastamonu'dan Sinop'a kadar uzanan ve Paflagonya olarak adlandırılan bölgenin eserlerini bizlere vermesi açısından oldukça önemli” dedi.



"Kaya mezarının tarihlendirmesini Helenistik dönem olarak değerlendirdik”

Kaya mezarlarında bulunan üçgen alınlık üzerinde Eros tasviri tespit ettiklerini belirten Gündogdu, “Bugüne kadar açığa çıkartılmamış eros tasvirinin bir benzeri hemen aşağıda yer alan diğer kaya mezarında bulunmaktadır. Karşılaştırdığımızda aynı dönemlerde inşa edilmiş olduğu birbiriyle benzer özellikler gösterdiği anlaşılıyor. Bölgede bulunan altı tane kaya mezarını değerlendirerek bu kaya mezarının tarihlendirmesini Helenistik dönem olarak değerlendirdik” diye konuştu.





"Helenistik dönem karakterini yansıtmaktadır”

"Eros"un aşk ve ölümsüzlük meleği anlamına geldiğini belirten Gündogdu, “Ölümsüzlük ve ruhsal yükselme anlamlarıyla kaya mezarlarıyla ilişkileri var. Erosların, fizyolojik özellikleri birbirinden farklılık gösterir. Buradaki Eros figürü hem diğerleriyle karşılaştırılması hem de biçimsel özellikleri nedeniyle bizlere Helenistik dönem karakterini yansıtmaktadır” şeklinde konuştu.