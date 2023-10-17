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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünün AB destekli “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı(NEET PRO)” kapsamında tanıtım faaliyeti yapmak üzere "İŞKUR Yol Arkadaşım Tırı” Çorum’a gelecek.

Etkinlik ile İŞKUR hizmetlerine ilişkin farkındalığın artırılması ve 15-29 yaş arası NEET’lerin İŞKUR hizmetleri hakkında bilgilendirilerek kayıtlarının alınmasını amaçlıyor.

12 Eylül’de Ankara’dan hareket eden ve Mardin, Van, Erzurum, Rize, İzmir, Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Sivas, Samsun’u ziyaret eden tır 19-20 Ekim tarihlerinde ise Çorum’da olacak.

Kadeş Meydanında olacak tanıtım tırında görevli saha ekibi ve Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanları tarafından İŞKUR’un sunduğu hizmetler hakkında bilgi verilecek. Kariyer yolculuklarında gençlere fikir vermek ve destek olmak üzere mesleki eğilim ve beceri testleri uygulayacak.

Ayrıca gençlerin İŞKUR kayıtlarını güncellenerek, Çorum’da ki açık iş ilanlar hakkında bilgi vererek iş görüşmelerine yönlendirilmeleri sağlanacak.