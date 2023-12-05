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Türk Ocakları Çorum Şubesi tarafından düzenlenen konferansta konuşan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Kudüs meselesinin sadece Arapların meselesi olmadığını belirterek, “Kudüs, bütün İslâm âleminin izzet meselesidir. İslâm medeniyeti Kudüssüz yoluna devam edemez’ dedi.

Türk Ocakları Çorum Şubesi tarafından ‘Kudüs Davamız’ konulu konferans düzenlendi.

Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘KUDÜS, BÜTÜN İSLAM ÂLEMİNİN İZZET MESELESİDİR’

Programa konuşmacı olarak katılan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Müslümanların Kudüs ile bağlarını hiçbir zaman koparmadığını belirterek, “100 yıl evvel Anadolu'nun milli mücadelesi neyse bugün Filistin'in mücadelesi de odur. Kudüs meselesi sadece Arapların meselesi değil, bütün İslâm âleminin izzet meselesidir. Ümmet zoru görünce dağılmamalılar. Eğer Kudüs'ü Şerif, tamamen Siyonistlerin elinde geçerse Müslümanlar izzetini kaybeder” diye konuştu.

Konuşmasında Mescid-i Aksa’nın tarihi hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Mescid-i Aksa’nın etrafındaki surların Kanuni Sultan Süleyman’ın talimatıyla Mimar Sinan tarafından yapıldığını söyledi.

Mescid-i Aksa’nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu da hatırlatan Oğuzhan Aydın, Müslümanların Kudüs ile bağlarını hiçbir zaman koparmadığına dikkat çekti.

‘MEKKE VE MEDİNE İLE BİRLİKTE ZİYARET EDİLECEK KUTSAL BİR ŞEHİR’

Müslümanların ilk kıblesi, İsra ve Miraç mucizelerinin şahidi olan Kudüs’ün Mekke ve Medine ile birlikte ziyaret edilecek yegane kutsal şehir olduğunu vurgulayan Aydın, “Kur'an-ı Kerim'de mübarek belde” olarak tanıtılan Kudüs, Allah'ın “Sûbbuh” ve “Kuddûs” ismi şeriflerinin tecellisi olup ulûhuyitle ubudiyetin buluştuğu bir nokta olarak kabul edilir.İslâm kaynakları nebiler şehri Kudüs tarihini Hz Adem'le başlatır. Yeryüzünde Kâbe'den 40 yıl sonra ikinci mescidin inşa edildiği Kudüs,İslâm geleneğinde kuruluşundan beri tevhid merkezi olarak benimsetir.Hz. Adem'den Hz İbrahim'e, Hz İbrahim'den de Hz Muhammed'e(sav) kadar nübüvvet zinciri hiç kopmamış, bu zincirin son halkası Peygamber Efendimiz isra ve miraç tecrübesini bu kutlu mekânda yaşamıştır. Kudüs bizim için Hz Peygamber'in vasiyeti,Hz Ömer'in yadigârı, Selahaddin Eyyubi'nin armağanı, ecdadımızın kutlu mirasıdır” şeklinde konuştu.

Ecdadımızın Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e 401 yıl hizmet ettiğini aktaran Aydın, “Ümmeti Muhammed bir vücudun organına benzer. O organların herhangi bir yerinde yara varsa bütün vücudu sarar. Ondan dolayıdır ki nerede bir mazlum varsa Türk milleti onun yanındadır. Bir gün Hz. Ömer dönemindeki gibi, Selahattin Eyyubi devrindeki gibi, Yavuz Sultan, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Abdülhamid Han dönemindeki Kudüs gibi bir Kudüs’te hep birlikte namaz kılacağız. Kudüs bir gün işgalden kurtulur ancak kendisine itimadını yitirmiş nesillerde ki şahsiyet kaybı kısa sürede telafi edilemez” ifadelerini kullandı.

Aydın, Siyonistlerle mücadelenin temel şartlarından birinin de LGBT’le mücadele etmek olduğunu ifade etti.

Program sonunda Aydın’a katkılarından dolayı plaket verildi.