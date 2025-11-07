Alaca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Ataç, 2026 yılında yapılacak olan seçimler öncesinde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Yıllarını Alaca’ya hizmetle geçirdiğini ifade eden Ataç, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Bir ömrü neredeyse Alaca’ya hizmetle geçirdik. Sporun içinde başladığımız bu yolculuğu, yıllar içinde memleketimizin her alanında sorumluluk alarak, emeğimizi ve gönlümüzü ortaya koyarak sürdürdük. Biz, her zaman ‘hizmet etmeyi’ bir görevden öte, bir vefa borcu olarak gördük.”

Ataç, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını vurguladı:

“Bugün de aynı inanç, aynı heyecan ve aynı sevdayla yeniden karşınızdayız. Sizlerin desteğiyle bugüne kadar nasıl alnımızın akıyla çalıştıysak, bundan sonra da birlik içinde, daha güçlü bir esnaf camiası için çalışmaya devam edeceğiz.”

Başkan İsmail Ataç, açıklamasının sonunda 2026 seçimlerinde yeniden göreve talip olduğunu belirterek,

“Siz kıymetli esnaf ve sanatkârlarımızın görev vermesi halinde hizmete devam etmekten onur ve gurur duyacağız.”ifadelerini kullandı.