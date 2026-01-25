Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası’nın olağan genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Seçimde mevcut başkan İsmet Çıtak 159 oy alarak güven tazeledi. Rakibi Burhan Balcı ise 135 oy da kaldı.

ÇESOB Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurula bazı esnaf odası başkanları ile çok sayıda oda üyesi katıldı.

Genel kurulun divan başkanlığını Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli üstlenirken, divan üyeliklerine ise Sedat Çırak, Mustafa Bıyık, Rıfat Baran ve Aşır Köse seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yönetim-denetim raporları, gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi.

İbraların ardından ise seçime geçildi.

İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan İsmet Çıtak 159 oy alarak yeniden oda başkanlığına seçilirken, rakibi Burhan Balcı 135 oy aldı.

İsmet Çıtak’ın yönetimi Ekrem Toydemir, Kemal Sakallı, Yusuf Akbay, Turgay Keser, Fevzi Çakmak ve Ahmet Çiftçi’den oluştu.

Denetim kurulunda ise Hasan Hüseyin Bolat, Nurettin Güleçyüz ve Furkan Sadal yer aldı.