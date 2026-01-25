AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, il başkanlığı görevinde geçirdiği birinci yıl dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Yakup Alar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Çorum için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Göreve gelişinin birinci yılını geride bıraktıklarını belirten Alar, geçtiğimiz yıl kongre salonunda oluşan birlik ve beraberlik ruhunu Çorum’un her sokağına ve her hanesine taşımak için yoğun bir gayret gösterdiklerini söyledi.

AK Parti vizyonuna sadık kaldıklarını vurgulayan Alar, “Liderimizin bizlere gösterdiği istikamette, hemşehrilerimizin gönül rızasını kazanmayı ve şehrimizi daha ileriye taşıyacak adımları atmayı kendimize borç bildik.

Bizlere bu kutlu sancağı taşıma emanetini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, bu yolculukta omuz omuza yürüdüğümüz tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlk günkü heyecan ve büyük bir sorumluluk bilinciyle, Çorum’umuz için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti.” açıklamasında bulundu.