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Avusturya - Türkiye Ticaret Birliği Orta ve Doğu Anadolu Başkanlığına TMR Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Yunus Temir getirildi.

Uzun yıllardır Avusturya -Türkiye Ticaret Birliği Orta ve Doğu Anadolu Başkanlığını yürüten Fahri Karayan’ın Avusturya-Türkiye Ticaret Birliği Genel Başkan Yardımcılığına getirilmesinin ardından bu göreve İsmet Yunus Temir’in getirilmesi de onaylandı.Avusturya - Türkiye Ticaret Birliği Orta ve Doğu Anadolu Başkanlığına atanan TMR Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Yunus Temir mazbatasını aldı.

Avusturya’nın Başkenti Viyana’da 23-27 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Başkanlık ziyaretinde İsmet Yunus Temir Başkan Ali Yavuz Kuşçu, EDS Energıe Dachsystem Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Bauer Ceristian ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda mazbatası verildi.

‘ÇORUM BÖLGEDE ÜRETEN VE İHRAÇ EDEN EN BÜYÜK ŞEHİR OLMALI’

Mazbata töreninde açıklama yapan TMR Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Avusturya Ticaret İşbirliği Çorum Bölge Başkanı İsmet Yunus Temir, Avusturya’ya yapılacak ticari ilişkilerde isteyen firmalar ve üye olanlar ile birlikte oradaki iş dünyası ile köprü olacak ve Türkiye'den yatırım yapmak isteyenler veya ihracat veya ithalat yapmak isteyenlere köprü görevi göreceklerini belirtti.

Özellikle Çorum sanayicisi ve Çorum’da üretim yapan her firmayı önemsediklerini kaydeden Temir, şehrin Türkiye’nin ve bölgenin ihracat, ithalat olmak üzere en güçlü ekonomisine sahip olması için vize dahil her konuda destek olmaya çalışacaklarını ifade etti.Başkan Temir, ayrıca 35 yıldır firmada öncü olan Altinstern GMBH damızlık büyükbaş hayvancılığı Çorum temsilciliği, EDS Energıe Dachsystem Solar Enerji Türkiye distribütörlüğü ve TVG Özel Havayolu Taşımacılık Türkiye Distribütörlüğünün alındığını 2024 yılı içinde Türkiye’de faaliyetlerine başlayacağını ifade etti.TMR Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Yunus Temir, Avusturya - Türkiye Ticaret Birliği Çorum Başkanlığına getirilmesi nedeniyle Genel Başkan Ali Yavuz Kuşçu’ya ve Genel Başkan Yardımcısı Fahri Karayan’a kendisine olan güvenlerinden ve bu göreve getirilmesinden dolayı teşekkür etti.

Avusturya Cumhurbaşkanı Türkiye Ticari İlişkiler Danışmanı, Avusturya - Türkiye Ticaret Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yavuz Kuşçu da, görev değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamada, “Fahri Karayan uzun yıllar hizmet etmiş ve artık genel başkan yardımcılığına getirilmesine karar verilmiştir. Genel Başkan Yardımcımız Fahri Karayan’ın oluru ile İsmet Yunus Temir de Çorum başkanlığına getirilmiştir.

Avusturya - Türkiye ekonomik ilişkilerine katma değer getirebilmek amacıyla kuruluşun ortağı ve Kuzey Anadolu delegeliğini prensip olarak size tebliğ etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Delegeliğiniz 24.08.2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantısında karar verilmiş ve kesinleşmiştir.Hedefimiz Avusturya - Türkiye arasındaki export-import ve karşılıklı yatırımların gerçekleştirilmesini sağlamak için tespit edilecek bir genel faaliyet programı takdim ettik. Bu hedefle birlikte tespit edeceğiniz en kısa bir tarihte Çorum ve Viyana'da faaliyet programınızı meydana getirmek amacıyla toplantı gerçekleştirmenizi müsaadenizle sayın başkan size teklif ediyor büyük Atatürk'ümüzün ordusu ve milletiyle kurduğu Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olacağına sonsuz inancımla Cumhuriyetimizin birlik ve beraberlik içinde yükselmesi ve dünya ile barış içinde yaşayabilmesi ve Türkiye - Avusturya Avrupa dostluğunun perçinlenmesi için koşulsuz olarak çalışmamız gerektiğini belirtir değindiğim konular için göstereceğimiz ilgiye ve desteğe öncelikli candan teşekkür ederim. Size sağlıklı ve başarılar temenni ederim” dedi.