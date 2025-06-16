Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yaptığı saldırıyı kınadı.

İsrail’in varoluşundan itibaren kanunsuz, insafsız ve alçakça tutum ve davranışlarda bulunduğunu kaydeden Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, “Filistin halkının öz topraklarını gasp ederek başlayan bu işgal bugün maalesef çocuk kadın yaşlı demeden hukuksuzca devam etmektedir. İran'a yapılan saldırılarda bir kez daha görüldü ki arzı mevud adı verdikleri topraklarda kaos ortamı ve insansızlaştırma planları maalesef istedikleri şekilde ilerlemekte. Burada ülkemize düşen görev ülkemiz sınırları içerisinde bulunan ve amacı binevi Ortadoğudaki saldırılara karşı terörist İsrail'i korumak olan Kürecik Radar Üssü ve İncirlik Hava Üssü derhal kapatılmalıdır. Merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın tarihe düştüğü altın notlarında bugün haklı çıktığını, İsrail’in ve iş birlikçisi ABD'nin Ortadoğudaki otorite boşluğunu insansızlaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmesi sonrasında hedefin Türkiye olduğunu görmemek mümkün değildir. İsrail'in lafla sözle bir şey anlamayacağını İsrail’in ancak güçten anlayacağını yıllar önce merhum liderimiz Erbakan Hocamızdan öğrenmiştik” dedi. (Haber Merkezi)