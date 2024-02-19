3 Bant Bilardo’da şampiyon Emrah Taç oldu. 24 sporcunun katılımı ile üç gün süren Bilardo İl birinciliği Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Bilardo Salonu’nda yapıldı.

Üç gün süren 3 Bant Bilarda İl birinciliğinde eleme maçları sonunda Emrah Taç ve Fatih Şahin finalde karşılaştılar. Final maçında rakibini yenen Bilardo İl Temsilcisi Emrah Toç il birinciliğini kazanırken Fatih Şahin ise ikinci oldu. Murat Yurt’un üçüncü olduğu il birinciliğinde İbrahim Ahıskalı ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle ilk dört sırayı alan sporculara kupaları verildi.