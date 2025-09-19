Arca Çorum FK ligin altıncı haftasında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu.

Ligde 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanla lider olarak çıktığı İstanbul deplasmanında Gaziler Günü’nde İstanbulspor’a yenilerek ‘gazi’ oldu.

Kırmızı Siyahlı takım mutlak galibiyet için çıktığı İstanbulspor karşısında hücumda beklenen üretkenliği gösteremedi ve ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Geçtiğimiz hafta Vanspor maçının ilk 11’inden sadece Samudio’nun yerine Geraldo’yu ilk 11’e alarak başlayan kırmızı siyahlılar maçın hemen başında 12.dakikada Loshaj’ın golüyle geriye düştü.

Golün ardından toparlanmaya çalışan kırmızı siyahlılar bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda oyunda etkisiz olan Geraldo ve Pedrinho’nun yerine Oğulcan ve Aleksic değişikliği ile başlayan kırmızı siyahlılar, 57.dakikada Oğuz Gürbalık’ın golüyle eşitliği sağladı.

1-1’den sonra bu sefer İstanbulspor Çorum kalesine gelmeye başladı.

İLK ATAKTA GOLÜ BULDULAR

İstanbulspor ikinci yarıda ilk bulduğu pozisyonda golü buldu.

67.dakikada Mario’nun golüyle 2-1 geriye düşen kırmızı siyahlılar, kapanan İstanbulspor savunmasını aşamadı.

Kırmızı siyahlılar kalan dakikalarda savunma önceliğini geride bırakınca 90+4.dakikada Mendy’in golüne engel olamadı ve 3 golü kalesinde gördü.