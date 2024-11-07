İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Kargı’da kaçak su tespitine yönelik çalışmalar yapmak üzere sahada görev aldı.

Geçmiş dönemlerde yeraltı su hatlarının zamanla bakımsız kalması nedeniyle çatlak ve kırıklar oluşmuş, bu durum ise su hatlarında kaçaklara yol açmıştı. Bu nedenle ilçede bulunan 400 ton kapasiteli su deposundan doğaya karışan su miktarı, ciddi bir kayıp oluşturarak günlük büyük bir su israfına sebep oluyordu.

İSKİ ekipleri, bu israfı önlemek amacıyla özel cihazlarla detaylı tespit çalışmaları yürüterek şimdiye kadar 6 su kaçağını belirledi. Yapılan bu çalışmalarla su kaynaklarının korunması ve ilçede suyun daha verimli kullanılması hedefleniyor.