Trendyol 1.Lig'in 6.haftasında Cuma günü evinde Çorum FK'yı ağırlayacak İstanbulspor'da hazırlıklar sürüyor.

Ligde geçtiğimiz hafta İstanbul takımlarından Ümraniyespor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden sarı siyahlılar, lider Çorum FK maçına moralli hazırlanıyor.

5 maçta 7 puanla 10 sırada bulunan İstanbul ekibi lideri de devirerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Bu kapsamda günü çift antrenmanla kapatan sarı siyahlılarda teknik direktör Mustafa Alper Avcı sık sık futbolcuları uyardı.

Sarı siyahlılar, Çorum FK hazırlıkları bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.