AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, gerçekleştirdikleri son anket çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. AK Parti'nin, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesindeki oy oranına yeniden yükseldiğini belirten İnan, son anketlerde oy oranlarının yüzde 36-37 olduğunu kaydetti.

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

"GENÇLERE SON 25 YILIN EN BÜYÜK İCRAATI OLAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ ARMAĞAN ETME HUZURUNA ULAŞTIK"

İnan, Cumhur İttifakı'nın dikkatli ve serinkanlı tutumu, Ak Parti'nin geçmişe dayalı tecrübesi ve sahayı istismardan uzak tutma başarısıyla Türkiye'nin 50 yıllık terör sorunundan kurtulduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye ile terör sorununun ortadan kalktığı ve terörün neden olduğu acılara son verildiğinin altını çizen İnan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin bilge liderliği, tarihi çağrısı ve öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllara dayanan bu konudaki kardeşlik ve huzurun temini noktasındaki kararlı ve engin tecrübesi, Cumhur İttifakımızın ortaya koyduğu büyük kararlılık, bugün gençlere belki de son 25 yılın en büyük icraatı olan terörsüz Türkiye'yi armağan etme huzuruna bizi ulaştırdı" diye konuştu. Sürece destek ve katkı veren herkese teşekkür eden İnan, Türkiye'nin her yerinde kardeşlik ve huzur iklimini kalıcı olarak tesis edildiğini kaydetti.

"ANKETLERDE YÜKSELİYORUZ"

AK Parti'nin sadece seçim süreçlerinde değil, her dönemde kamuoyu araştırmaları yaptığını ve her sonucu analiz ettiğini hatırlatan İnan, son anket çalışmalarının sonuçlarını da paylaştı. AK Parti oylarının 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesindeki oy oranına yükseldiğini söyleyen İnan, son anketlerde oy oranlarının yüzde 36-37 olduğunu açıkladı. İnan, "Bizim için yetmez, hedefimiz daha yüksek oranlara ulaşmak. Vatandaşımızın gönlünü alacağımız hangi konu varsa bunun için seferber olmuş durumdayız. Son anketlere göre CHP'de anlatıldığı gibi bir durum söz konusu değil, oylarında ciddi bir düşüş var. Boykot çağrıları toplumun tüm kesimleri tarafından çok ciddi bir tepkiye neden oldu. Toplumun yüzde 67'si bu boykotu tasvip etmedi. Özellikle İBB soruşturması ve iddialara cevap verilmemesi vatandaşımız tarafından onaylanmıyor" dedi.