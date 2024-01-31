AK Parti’de 31 Mart yerel seçimleri için ilçe belediye başkan aday belirleme süreci sona erdi.
Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre, Sungurlu'da Ömer Tök, Osmancık'ta Emin Serdar Kurşun, Alaca'da Halil İbrahim Şaltu, İskilip'te İsmail Çizikçi, Bayat’ta Ahmet Bahadır Ünlü , Dodurga’da Mustafa Aydın, Uğurludağ'da Remzi Torun, Kargı'da Metin Mutluay, Oğuzlar’da Muzaffer Yıldırım, Ortaköy’de Taner İsbir, Mecitözü'nde Mehmet Seçgel, Laçin’de Mustafa Toydemir, Boğazkale'de Adem Özgel, Düvenci Beldesi'nde Necmettin Yalçın, Aşdağul Beldesi'nde ise Mehmet Çelik’in aday gösterileceği konuşuluyor.
İlçe adaylarının bu hafta içerisinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.