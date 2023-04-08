Çiftlik Pınarı Caddesi’ni Akşemseddin Caddesiyle buluşturan 30 metre genişliğindeki yeni bağlantı yolunda çalışmalar tamamlanıyor.

Yeni çevreyolu köprülü kavşağına bağlanan yolda asfalt serimi başladı.

Çiftlik Pınarı Caddesi, yeni kavşağa bağlandı

Çiftlik Pınarı Caddesi ile Akşemseddin Caddesini buluşturan 950 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki yol aynı zamanda yeni yapılan Osmancık Yolu ile şehir merkezinin çevreyolu bağlantısını da sağlıyor.

Altyapı ve mekanik dolgu çalışmaları tamamlanan yolun asfalt serimi başladı. Yol, kısa sürede tamamlanarak çevreyolu kavşağıyla entegreli bir şekilde trafiğe açılmış olacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Açtığımız yeni yollarla şehrimizin trafik yoğunluğu önemli ölçüde çözüle kavuşuyor.”dedi.

Yeni açılan yolun aynı zamanda Osmancık yoluyla da birleştiğini belirten Aşgın “Osmancık, Laçin, Kargı, Dodurga ve Oğuzlar istikametinden şehrimize gelen araçlar da Osmancık Caddesi’ne girmeden yeni açtığımız bu yol üzerinden direkt Akşemseddin Caddesi’ne giriş yapabilecek. Böylelikle Osmancık Caddesi’ndeki trafik yoğunluğu da azalmış olacak.” ifadelerini kullandı