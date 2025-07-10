Yeni sezona iddialı bir takım kurmak için isteyen kırmızı siyahlılar 7 transferini açıkladı.

Attamah, Yusuf Erdoğan, Eze, Sehic, Üzeyir Ergün, Kenan Fakılı ve Oğuz Gürbulak gibi isimleri kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken kırmızı siyahlılarda transfer hareketi sürüyor.

Başkan Oğuzhan Yalçın 3-4 transfer daha yapacağı belirtilirken, forvet ve on numara bölgesine yıldız isimlerle görüşüldüğü öğrenildi.

Eyüpspor'da forma giyen Emre Akbaba, Bodrumspor'da forma giyen Fredy ve Çaykur Rizespor forması giyen Akintola kırmızı siyahlıların transfer listesinde yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde forvet ve on numara mevkiine yapılacak transferlerin açıklanması bekleniyor.