Yol kenarına park edilen minibüs el freni çekilmediği için hareket etmeye başladı, halk otobüsü şoförünün dikkati kazayı önledi.

Mimar Sinan Mahallesi – Buharaevler hattında sefer yapan Çorum Belediyesi halk otobüsü şoförü Kenan Şimşek, Mimar Sinan 1. Cadde üzerinde park halindeki bir minibüsün el freninin çekilmediğini ve geri geri kaymaya başladığını fark etti.

Yolcuların bulunduğu otobüsü durduran Kenan Şimşek, hızla araçtan inerek geri kaçan minibüse müdahale etti. Yol ortasında hareket halindeki minibüsü eliyle tutarak durduran Şimşek, çevredeki vatandaşların da desteğiyle minibüsün tekerine takoz koyulmasını sağladı. Minibüsün kapılarının kilitli olması nedeniyle içine girilemeyen araç, sahibi gelen kadar güvene alındı.

Şimşek’in dikkati ve refleksi sayesinde herhangi bir kaza yaşanmazken, o anlar, halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.