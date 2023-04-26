FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki Güney Kampüsü'nde geçtiğimiz yıl Eylül ayında temeli atılan Diş Hastanesi'nin yüzde 40’ı tamamlandı.

Çorum ve bölgenin ağız ve diş sağlığı konusunda önemli bir eksikliğini kapatacak Diş Hastanesi'nin inşaatı hızla devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, deprem nedeniyle bir süre ara verilen hastane inşaatında çalışmalar yeniden başlarken, bu yıl içinde tamamlanarak Çorum halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Yaklaşık 200 milyona mal olacak ve içerisinde 50 ünitenin bulunacağı diş hastanesinde diş ameliyatları, lokal girişim odası, yataklı servisi, protez laboratuvarı, röntgen odaları olacak.