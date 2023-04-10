MUSTAFA BURAK YALÇIN

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde partilerin milletvekili adayları belli oldu.

Partiler dün itibariyle 600 kişiden oluşan aday listelerini YSK’ya bildirdi.

CEYLAN VE KAVUNCU LİSTEYE GİREMEDİ

AK Parti’de mevcut milletvekillerinden aynı zamanda MKYK üyesi olan Ahmet Sami Ceylan ile Erol Kavuncu yeni dönemde listeye giremedi.

AK PARTİ’DE LİSTE BAŞI AHLATCI

AK Parti’de liste başı Av. Yusuf Ahlatcı olurken, ikinci sırada Av. Oğuzhan Kaya, üçüncü sırada önceki dönem belediye başkanlarından Zeki Gül, dördüncü sırada ise önceki dönem il genel meclisi üyelerinden Ramazan Kelepircioğlu yer aldı.

İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİ CHP LİSTELERİNDE

Cumhuriyet Halk Partisi’nde ise 1. sıra adayı eski il başkanı Mehmet Tahtasız olurken, ikinci sırada İYİ Parti’nin önceki dönem il başkanı Bekir Özsaçmacı, üçüncü sırada Av. Burçin Solmaz Polat, dördüncü sırada da Saadet Partisi kontenjanından Seyit Ahmet Güher yer aldı.

BÜYÜK BİRLİK KENDİ LOGOSUYLA GİRİYOR

Büyük Birlik Partisi ise Çorum’da seçimlere kendi logosu giriyor. Büyük Birlik’in adayları ise şu Fehmi Güney, Salim Yıldırım, Hasan Kargacı ve Rıdvan Alca’dan oluştu.

YENİDEN REFAH’TA 1. SIRA YAKUP TAŞ

Seçimlere kendi logosuyla giren bir diğer partide Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş partisinin 1. sıra milletvekili adayı olurken ikinci sıra Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler ikinci sıra, Ömer Karslı üçüncü sıra, Ferhat Yeğen dördüncü sıradan listeye girdi.