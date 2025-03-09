Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı(TÜRKAV) tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen İstiklal Marşımızı Güzel Okuma Yarışması bu yıl da 12 Mart’ta gerçekleşecek.

12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan programla ilgili bilgi veren TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde öğrencilerin yarışacağını söyledi.

Yarışmanın ardından öğrencilere ödüllerinin verileceğini aktaran İsmail Deli, 12 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecekleri programa vatandaşları davet etti.