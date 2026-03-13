İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Çorum Şubesi tarafından “İstiklal Marşını Güzel Okuma” yarışması düzenlendi.

İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen, sunuculuğunu Rukiye Batur’n yaptığı yarışmanın finali önceki akşam Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz, TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Kamu-Sen İl Temsilcisi Emir Dağaşan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli yaptı.

İstiklâl Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurgulayan İsmail Deli, ”Vatanımızın işgal edildiği, ordularımızın terhis edildiği, varlık haklarımızın gasp edildiği bir dönemde İstiklal Marşımız; mısralarında vatan, millet, bayrak ve istiklal aşkının mazlum milletlere ve emperyal güçlere haykırışıdır. İstiklal Marşımız, milli birlik ve beraberlik duygusunun, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunun veciz bir biçimde ortaya konduğu ‘milli sözleşme metnidir.”

‘Korkma’ seslenişi Türk’ün dirilişinin sembolü olarak umutları tazelemiş, ülküleri perçinlemiş, Türk milletini kıyama kaldırmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın tüm hızıyla, tüm zorluğuyla sürdüğü bir ortamda Merhum Şairimiz Akif, Türk milletinin atan kalbi, meydan okuyan nefesi olmuştur.” dedi.

“Yesevi’nin hikmetinden, Maturudi’nin aklından, Hacı Bektaş’ın nefesinden, Mevlana’nın hoşgörüsünden ve M.Kemal Atatürk’ün yurtta sulh, cihanda sulh sözlerinden feyz ve ilham alarak önce terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ve Türk yüzyılına emin adımlarla yürümek zorundayız” diyen Deli, “İşte bu sebeple; ülkemizde ve tüm dünyada, güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak, coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşımız ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin istiklal mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olmuştur.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından programda Şehit Erol Elçok İmam Hatip Lisesi Müzik Grubu ve Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Aycan Bilgener sahne aldı.

Açılış konuşmalarının ardından sırasıyla sahne alan finalist öğrenciler, İstiklâl Marşı’nı en güzel okumak için yarıştılar. Sahne performansları ile takdir toplayan yarışmacılar, izleyenleri duygulandırdılar.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda İlkokullar kategorisinde Atatürk İlkokulu öğrencisi Yusuf Mikail Şimşek birinci, Bekir Aksoy İlkokulu öğrencisi Elif Kıratlı ikinci, 19 Mayıs İlkokulu öğrencisi Nil Açan üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hayrünnisa Delice birinci, Mustafa Kemal Ortaokulu öğrenicisi Asya Kaplan ikinci, Büyük Düvenci Ortaokulu öğrencisi Beril Aydoğdu ise üçüncü oldu.

Lise kategorisinde de Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Mislina Balkanlıoğlu birinci, Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Buse Çapar ikinci, Prof. Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hayrünnisa Bolat da üçüncü oldu.