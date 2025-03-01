Merkezi İskilip’te bulunan İskilip Yardım ve Yaşam Derneği (İSYADER) kısa sürede yardımseverlik ve dayanışma ruhunu en iyi şekilde temsil eden bir kuruluş olmayı başardı.

Yaptığı çeşitli hizmetler ve gerçekleştirdiği projelerle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret gösteren İSYADER çalışmalarına devam edecek.

Gıda yardımlarından eğitim desteklerine, sağlık yardımlarından barınma yardımlarına kadar pek çok alanda hizmet sunan İSYADER, Ramazan aylarında ve kış dönemlerinde bu yardımlarını daha da yoğunlaştırmayı hedefliyor.

Dernek, temel gıda malzemelerinden oluşan paketler ve nakdi imkanlarla ailelerin sofralarına bereket getirmeyi hedefliyor.

Öğrencilere çeşitli eğitim destekleri sunarak onların eğitim hayatlarına da katkıda bulunan dernek eğitim bursları, kırtasiye yardımları ve okul malzemeleri gibi desteklerle, gençlerin eğitimine kesintisiz devam etmelerine yardımcı oluyor.

Yalnızca yardım faaliyetleri ile değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı artırma çabaları ile de öne çıkan dernek, düzenlediği etkinlikler ve projeler, toplumun her kesiminden insanı bir araya getirerek, yardımlaşma ve dayanışmanın gücünü artırıyor. Derneğin faaliyetleri, gönüllülerin ve bağışçıların katkıları ile her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor.

Dernekten yapılan açıklamada, “İSYADER’e gönüllü olarak katılmak, iyilik hareketinin bir parçası olmanın en güzel yollarından biridir. Gönüllü olarak, derneğin düzenlediği etkinliklere katılabilir, yardım projelerinde aktif rol alabilir ve ihtiyaç sahiplerine doğrudan destek olabilirsiniz” denildi.

