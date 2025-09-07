Türkiye'de uzun süredir gündemden düşmeyen mafya yapılanmaları arasındaki çatışma, Avrupa'da yeni bir boyut kazandı. İtalya'da ortaya çıkan skandalın perde arkasında, Türk çetelerinin intikam planı olduğu ortaya çıktı.

CANER KOÇER İSPANYA'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ağustos başında, "Casperlar" çetesinin İspanya'da düzenlediği saldırıda "Daltonlar" üyesi Caner Koçer öldürülmüş, bu olay iki örgüt arasındaki gerginliği yeniden alevlendirmişti. Bu süreçte Almanya'da tutuklanıp serbest bırakılan Casperlar lideri İsmail Atız (Hamuş Atız), İtalya'ya geçmiş ve burada da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

MELONİ'DEN POLİSLERE TEBRİK

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından polis ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi tebrik ederek şunları söyledi: "Macchina di Santa Rosa festivali öncesinde Viterbo'da iki silahlı Türk vatandaşının yakalanması, bu eşsiz etkinliğin güvenli bir şekilde kutlanmasını sağladı. UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası kabul edilen bu festival, Viterbo halkı ve tüm İtalyanlar için büyük bir anlam taşıyor."

SUİKAST PLANI ORTAYA ÇIKTI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Atız'ın Viterbo'daki cezaevine gönderilmesi üzerine Daltonlar çetesi harekete geçti. Liderlerinin serbest bırakılma ihtimaline karşı hazırlık yapan çete, Atız'ın mahkemeye sevk edileceği gün için suikast planı yaptı.

DALTONLAR'IN 2 ÜYESİ GÖZALTINDA

Uzun namlulu silahlarla pusu kurmaya hazırlanan üç kişi, polis baskınıyla yakalandı. Kaçmayı başaran bir üye dışında Daltonlar çetesi mensupları Barış Kaya ve Abdullah Atik gözaltına alındı.