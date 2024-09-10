Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. İtirafçı Nevzat B.’nin aracının, Narin'in kaybolmasından 25 dakika sonra dere yatağına yakın bir bölgede kameralar tarafından görüntülenmesiyle soruşturmanın yönünü değiştirdi. Görüntüler üzerine ekipler, Nevzat B.’yi çapraz sorguya aldı ve Nevzat B., suçunu kabul etti. Soruşturma tüm titizliğiyle devam ederken A Haber'e konuşan itirafçının arkadaşlarından çok çarpıcı açıklamalar geldi

"ELEKTRİK RUHSATI İÇİN SUÇ ORTAĞI OLDU"

İtirafçı Nevzat B.'nin ifadesinin tam aksine çıkarı uğruna suç ortaklığını kabul ettiğini öne süren arkadaşları, "Elektrik ruhsatı ve para için suç ortağı oldu" ifadelerini kullandı.