AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

MHP’nin Çorum merkezde aday çıkarmayacağının açıklanması üzerine değerlendirme yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, Cumhur İttifakı’nın 16 belediyenin tamamını kazanacaklarını savundu.

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Teşkilat temayül toplantısına Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’ın da bulunduğu yöneticilerin katıldığını hatırlatan Günay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Çorum heyetine, mevcut belediye başkanları ile ilgili ‘Devam Edilsin’, ‘Devam Edilmesin’, “Fikrim yok” şeklinde sorular yöneltildiğini, alternatif olarak da ikinci ismin yazılmasının istendiği bilgisini paylaştı.

‘YEREL SEÇİMDE 16 BELEDİYEYİ KAZANACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından yeni yönetimiyle göreve hazır olduklarını belirten Günay, “Biz görüşlerimizi, fikirlerimizi Cumhurbaşkanımıza ilettik. Son kararı kendileri verecektir. Çorum her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur. Biz de Ankara’dan döner dönmez kolları sıvadık. Yeni yönetimimizle bir yol haritası belirliyoruz. İl ile birlikte toplam 16 belediye var ve Cumhur İttifakı olarak hepsini kazanacağız. İlk günkü aşkla azimle çalışacağız. Bir bakıma 31 Mart seçimlerinde Çorum’da Cumhur ittifakı rüzgarı esecek.”dedi.