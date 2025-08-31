İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, 3 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan ziyaret programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İktidarın süslü yalanlarına karşı millete gerçekleri anlatmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Koca ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hatice Kayalı’nın Çorum’a geleceğini belirten Yıldız, program kapsamında gün içerisinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirileceğini belirterek, saat 17.30’da da İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı binasında hemşehrilerle bir araya geleceklerini duyurdu.