İYİ Parti Genel Merkez yöneticileri, Çorum’da saha çalışması yaparak halkın sorun ve taleplerini dinleyecek.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Koca ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hatice Kayalı’nın 3 Eylül 2025 Çarşamba günü Çorum’da olacağını bildirdi.

Erkan Yıldız, “İYİ Parti olarak başlattığımız komisyon sürecinde, milletimize anlatılan süslü yalanları tüm kurmaylarımız sahaya inerek halkımıza anlatacak bizler milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz.

Heyetimiz, şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sorunları yerinde dinleyecek, çözüm önerilerimizi paylaşacaktır.

Ziyaretlerin ardından İl Başkanlığımızda Yönetim Kurulu üyelerimizle bir araya gelinerek kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapılacak, sonrasında da basın mensuplarımızla buluşarak hemşehrilerimize sürecin detayları aktarılacaktır.

Bizler, Çorum’un her sorununu kendi sorunumuz biliyoruz. Milletimizin derdini dinlemeye, çözüm için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İYİ Partili yöneticilerin saat 17.30’da parti binasında basın toplantısı yapacağı bildirildi.