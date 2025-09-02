Çorum merkezde asfalt çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi ilçelere de destek vermeye devam ediyor.

İlçelerden gelen talepler üzerine asfalt desteği veren Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Uğurludağ İlçesi’nde de asfalt desteği verdi.

Geçtiğimiz hafta başlayan çalışmaları Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ile birlikte takip eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ilçelere destek vermeye devam ettiklerini ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Uğurludağ’da devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aşgın, toplam 1600 metre uzunluğunda 3 ayrı yolda çalışma yaptıklarını ifade etti.

Aşgın “Çorum merkezdeki çalışmalarımızın yanı sıra ayrım yapmadan tüm ilçelerimize de destek vermeye devam ediyoruz. Uğurludağ Belediye Başkanımız Remzi Torun’un talebi doğrultusunda ilçemizde asfalt çalışmalarına başladık. 3 ayrı yolda toplam 1600 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki yollarımıza 2 bin 715 ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Bitüm temini konusunda desteklerini esirgemeyen milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatıçı’nın yanı sıra İl Başkanımız Yakup Alar’a teşekkür ediyorum. Tüm ilçelerimize destek vermeye devam ediyoruz. Uğurludağ ilçemize de yepyeni asfaltı hayırlı olsun; güle güle kullanılsın” dedi.