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İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde kitlesel basın açıklaması yaparak, eğitimde yaşanan sorunları gündeme getirecek.

Basın açıklaması, ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılacak.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Pazartesi günü saat 12.30’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacaklarını bildirerek, “Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zillerinin çaldığı gün, halkımızın ekonomik kriz ile yaşadığı sorunları birlikte dile getirmek üzere tüm velilerimizi Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)