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İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığına emekli öğretim görevlisi Cemil Sözen atandı.

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Orhan Odabaş’ın yurtdışına gidecek olması nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, uyum içerisinde çalışacakları bir yönetim oluşturmak amacıyla tüm merkez ilçe yöneticilerini görevden almıştı. Bu gelişmenin ardından Genel Merkezin de onayı ile Merkez İlçe Başkanlığına emekli öğretim görevlisi Cemil Sözen getirildi.

İYİ Parti’nin merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Merkez İlçe Başkanlığına atanan Cemil Sözen, görevine başladı.

“YEREL SEÇİMLERE GÜÇLÜ BİR EKİPLE GİRECEĞİZ”

İl Başkanı Erkan Yıldız, yaptığı açıklamada Cemil Sözen’e yeni görevinde başarılar dilerken, önceki dönem başkanı Orhan Odabaş ve ekibine de fedakarca yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

Yıldız, 2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere çok daha güçlü ve çalışkan bir ekiple gireceklerini, il merkezinde ve ilçelerde kendi adaylarını çıkartacaklarını, hazırlık çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini söyledi.