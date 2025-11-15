İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Çorumlu Astsubay Üççavuş Burak İbbiği'nin ailesine taziye ziyaretine bulundu.

Şehit ailesinin acısını paylaşmak üzere Çorum’a gelen Milletvekili Rıdvan Uz, beraberinde İYİ Parti İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı Danışmanı Erkan Yıldız ve parti yöneticileri ile birlikte Çorum merkez Yaydiğin Köyü’nde bulunan şehit ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini paylaştı.

Şehit ailesinin düzenlediği mevlid programına katılan Milletvekili Uz ve beraberindekiler, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, şehit ailelerinin her zaman ve her koşulda yanında olduklarını ifade etti.

Şehit ailesine ve köy halkına taziye dileklerini ileten Rıdvan Uz, ülkemizi yasa boğan bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çorum’da ayrıca parti binasını ziyaret ederek geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede İl Başkanı seçilen Av. Hakan Tekercioğlu ve yeni yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

